В двух населённых пунктах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели обязательную самоизоляцию для жителей Югорска и Советского, которые не привились от коронавирусной инфекции.
В двух населённых пунктах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом говорится в опубликованном постановлении губернатора Натальи Комаровой.

«Постановляю установить с 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», — говорится в тексте документа.

Во время заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьёва заявила, что самая сложная ситуация с распространением COVID-19 наблюдается именно в Югорске и Советском.

Всего за сутки в ХМАО зарегистрировали 120 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Сургуте, Советском районе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

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