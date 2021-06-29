В двух населённых пунктах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели обязательную самоизоляцию для жителей Югорска и Советского, которые не привились от коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в опубликованном постановлении губернатора Натальи Комаровой.

«Постановляю установить с 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», — говорится в тексте документа.

Во время заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьёва заявила, что самая сложная ситуация с распространением COVID-19 наблюдается именно в Югорске и Советском.

Всего за сутки в ХМАО зарегистрировали 120 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Сургуте, Советском районе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.