В ХМАО зарегистрировали 120 случаев COVID-19 за сутки

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) зарегистрировали 120 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у четырёх — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,27», — заявили в оперштабе.

Больше всего заболевших — в Сургуте, Советском районе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Выписаны из медучреждений при этом 104 пациента, всего за период пандемии — 57 768.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в России выявили 20 616 случаев коронавируса за сутки.