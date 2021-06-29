В Москве более 900 тысяч жителей пользуются мобильной версией ЭМК
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Сервис безоговорочно пользуется популярностью. С момента запуска мобильной версии (в июне 2020 года. — RT) уже более 900 тыс. москвичей начали пользоваться медкартой в смартфоне — это почти каждый третий пользователь медкарты. Каждый месяц около 300 тыс. пользователей обращаются к мобильной версии ЭМК», — пояснила она.
В среднем пользователи обращаются к электронной медкарте с помощью своих смартфонов четыре-пять раз в месяц.
Как ранее сообщала газета «Известия», в Москве проходит испытания система диагностики пневмонии посредством рентгеновского снимка.