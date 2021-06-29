В Москве более 900 тысяч жителей пользуются мобильной версией ЭМК

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что мобильной версией электронной медицинской карты (ЭМК) на портале «ЕМИАС.ИНФО» пользуются более 900 тыс. человек.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Сервис безоговорочно пользуется популярностью. С момента запуска мобильной версии (в июне 2020 года. — RT) уже более 900 тыс. москвичей начали пользоваться медкартой в смартфоне — это почти каждый третий пользователь медкарты. Каждый месяц около 300 тыс. пользователей обращаются к мобильной версии ЭМК», — пояснила она.

В среднем пользователи обращаются к электронной медкарте с помощью своих смартфонов четыре-пять раз в месяц.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Москве проходит испытания система диагностики пневмонии посредством рентгеновского снимка.