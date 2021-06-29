В амбулаторных инфекционных центрах Приморья продлили часы работы

Для приёма граждан с симптомами ОРВИ в амбулаторных инфекционных центрах (АИЦ) Приморья был увеличен рабочий день — с 08:00 до 22:00.

Об этом пишет vostokmedia.com.

В этих пунктах, открытых осенью 2020 года, врачи принимают пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19. АИЦ работают в больницах Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Арсеньева, Лесозаводска, Партизанска и Спасска–Дальнего.

Организация работы АИЦ происходит в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020—2027 годы.

Как ранее сообщало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.