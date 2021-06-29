В амбулаторных инфекционных центрах Приморья продлили часы работы
- © РИА Новости / Илья Питалев
Об этом пишет vostokmedia.com.
В этих пунктах, открытых осенью 2020 года, врачи принимают пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19. АИЦ работают в больницах Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Арсеньева, Лесозаводска, Партизанска и Спасска–Дальнего.
Организация работы АИЦ происходит в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020—2027 годы.
Как ранее сообщало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.