Главный внештатный терапевт Минздрава высказалась о российских вакцинах от COVID-19

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина на круглом столе о необходимости вакцинироваться от COVID-19 высказалась о российских вакцинах от коронавируса.
Главный внештатный терапевт Минздрава высказалась о российских вакцинах от COVID-19
  • © РФПИ

«Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет», — цитирует РИА Новости Драпкину.

Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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