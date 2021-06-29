Главный внештатный терапевт Минздрава высказалась о российских вакцинах от COVID-19
- © РФПИ
«Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет», — цитирует РИА Новости Драпкину.
Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.