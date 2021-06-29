Кабмин поддержал проект о штрафах до 30 тысяч рублей за брошенных животных

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях, в соответствии с которым за оставление домашних питомцев без владельца предусмотрен в том числе штраф на сумму до 30 тыс. рублей.
Кабмин поддержал проект о штрафах до 30 тысяч рублей за брошенных животных
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов законопроекта, главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — говорится в проекте отзыва профильной комиссии.

В Государственной думе ранее предложили ввести штрафы за незаконное использование животных, в том числе в коммерческой деятельности. 

Юрист и зоозащитница Светлана Зиберт, комментируя ситуацию, отметила, что контроль за исполнением закона должен быть максимально оперативным.

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