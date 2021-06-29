Кабмин поддержал проект о штрафах до 30 тысяч рублей за брошенных животных
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов законопроекта, главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — говорится в проекте отзыва профильной комиссии.
В Государственной думе ранее предложили ввести штрафы за незаконное использование животных, в том числе в коммерческой деятельности.
Юрист и зоозащитница Светлана Зиберт, комментируя ситуацию, отметила, что контроль за исполнением закона должен быть максимально оперативным.