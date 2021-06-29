Юрист оценила предлагаемые меры о введении штрафов за жестокое обращение с животными
- Reuters
Об этом она рассказала Nation News.
«Предлагаемые... правки в рамках Кодекса об административных нарушениях (КоАП России) подразумевают наказания в принципе за нарушение использования животных в культурно-зрелищных целях. Под этот закон подпадут все. Даже фотографирование с собакой или кошкой в неустановленном месте подпадает под закон «Об ответственном обращении с животными» и, соответственно, под статью КоАП», — пояснила юрист.
По её мнению, контроль за исполнением закона должен быть максимально оперативным.
Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе со «Взглядом» объяснил необходимость введения штрафов за жестокое обращение с животными.
По его словам, в настоящее время за подобные деяния существует лишь уголовная ответственность, чего недостаточно.
Как уточнялось, подготовленные парламентариями поправки предусматривают административную ответственность за нарушения в рассматриваемой области.