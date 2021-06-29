Юрист оценила предлагаемые меры о введении штрафов за жестокое обращение с животными

Юрист и зоозащитница Светлана Зиберт прокомментировала предлагаемые Госдумой меры о введении штрафов за незаконное использование животных, в том числе в коммерческой деятельности.

Об этом она рассказала Nation News.

«Предлагаемые... правки в рамках Кодекса об административных нарушениях (КоАП России) подразумевают наказания в принципе за нарушение использования животных в культурно-зрелищных целях. Под этот закон подпадут все. Даже фотографирование с собакой или кошкой в неустановленном месте подпадает под закон «Об ответственном обращении с животными» и, соответственно, под статью КоАП», — пояснила юрист.

По её мнению, контроль за исполнением закона должен быть максимально оперативным.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе со «Взглядом» объяснил необходимость введения штрафов за жестокое обращение с животными.

По его словам, в настоящее время за подобные деяния существует лишь уголовная ответственность, чего недостаточно.

Как уточнялось, подготовленные парламентариями поправки предусматривают административную ответственность за нарушения в рассматриваемой области.