Юрист оценила предлагаемые меры о введении штрафов за жестокое обращение с животными

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Юрист и зоозащитница Светлана Зиберт прокомментировала предлагаемые Госдумой меры о введении штрафов за незаконное использование животных, в том числе в коммерческой деятельности.
Юрист оценила предлагаемые меры о введении штрафов за жестокое обращение с животными
  • Reuters

Об этом она рассказала Nation News.

«Предлагаемые... правки в рамках Кодекса об административных нарушениях (КоАП России) подразумевают наказания в принципе за нарушение использования животных в культурно-зрелищных целях. Под этот закон подпадут все. Даже фотографирование с собакой или кошкой в неустановленном месте подпадает под закон «Об ответственном обращении с животными» и, соответственно, под статью КоАП», — пояснила юрист.

По её мнению, контроль за исполнением закона должен быть максимально оперативным.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе со «Взглядом» объяснил необходимость введения штрафов за жестокое обращение с животными.

По его словам, в настоящее время за подобные деяния существует лишь уголовная ответственность, чего недостаточно.

Как уточнялось, подготовленные парламентариями поправки предусматривают административную ответственность за нарушения в рассматриваемой области. 

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