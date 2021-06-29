Рестораторы Москвы отправили более 6 тысяч заявок на работу в режиме COVID-free
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- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«На сегодняшний день более 6 тыс. заявок поступило от рестораторов на работу, именно на этот формат», — сказал Немерюк на пресс-конференции.
Он также отметил, что около 300 обращений в час поступает о том, что заведения будут работать не только на доставку или навынос, но и с применением системы QR-кодов.
Как ранее сообщала газета «Известия», в оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сфер услуг и торговли.