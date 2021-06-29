В «Векторе» прокомментировали данные о способе инфицирования COVID-19

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Доказательств теории Медицинской школы Вашингтонского университета об альтернативном способе проникновения коронавируса в клетки нет. Об этом в комментарии РИА Новости заявил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.
В «Векторе» прокомментировали данные о способе инфицирования COVID-19
  • © Пресс-служба Госкорпорации Ростех
  • РИА Новости

«Не доказано, что подобная мутация (индийский штамм COVID-19. — RT) будет более жизнеспособной и что этот путь как-то более активен по сравнению с классическим», — заявил Семёнов.

Он акцентировал внимание на том, что исследователи не доказали бесполезность вакцин против нового штамма, так как сейчас они нейтрализуют мутации и «альфа», и «бета», и «гамма», и «дельта».

Ранее учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета выявили у коронавируса способность по-новому инфицировать людей. 

Обычно вирус с помощью спайкового белка цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в неё, однако специалисты пришли к выводу, что за счёт мутации коронавирус может не использовать ACE2.

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