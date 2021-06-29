Путин поздравил российских судостроителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников судостроительной отрасли с профессиональным праздником, отметив уникальность разработок российских корабелов.

Стенограмма поздравления российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля.

«Знаю, что за всеми успехами отрасли стоит ежедневный кропотливый труд многотысячных коллективов, высококлассных специалистов, учёных, конструкторов, рабочих, ваш опыт и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья и реализации намеченных планов», — сказал Путин.

Он отметил, что разработки российских судостроителей уникальны и не имеют аналогов во всём мире. Президент назвал предметом особой гордости дизельные и атомные ледоколы, которые прокладывают путь во льдах Арктики, первую в мире плавучую электростанцию «Академик Ломоносов» и автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д».

В мае сообщалось, что российский флот пополнят 40 новых кораблей и судов обеспечения. Всего до 2027 года ВМФ получит порядка 180 кораблей в соответствии с целями, заложенными в государственной программе вооружений. Также ожидается пополнение флота отечественными вертолётоносцами.