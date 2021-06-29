Путин поздравил российских судостроителей с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников судостроительной отрасли с профессиональным праздником, отметив уникальность разработок российских корабелов.
Путин поздравил российских судостроителей с профессиональным праздником
  • РИА Новости

Стенограмма поздравления российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля.

«Знаю, что за всеми успехами отрасли стоит ежедневный кропотливый труд многотысячных коллективов, высококлассных специалистов, учёных, конструкторов, рабочих, ваш опыт и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья и реализации намеченных планов», — сказал Путин.

Он отметил, что разработки российских судостроителей уникальны и не имеют аналогов во всём мире. Президент назвал предметом особой гордости дизельные и атомные ледоколы, которые прокладывают путь во льдах Арктики, первую в мире плавучую электростанцию «Академик Ломоносов» и автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д».

В мае сообщалось, что российский флот пополнят 40 новых кораблей и судов обеспечения. Всего до 2027 года ВМФ получит порядка 180 кораблей в соответствии с целями, заложенными в государственной программе вооружений. Также ожидается пополнение флота отечественными вертолётоносцами. 

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