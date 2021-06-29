Связистов ЗВО подняли по тревоге в рамках подготовки к учению «Запад-2021»

Связисты танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) были подняты по учебной тревоге в рамках подготовки к совместному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад-2021».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В учениях были задействованы около 600 представителей бригады управления гвардейской танковой Краснознамённой армии ЗВО, а также 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе учений состав был приведён в степень повышенной боевой готовности, группа организованно получила оружие, а техника была снята с временного хранения и введена в строй.

После проведения боевой подготовки военная техника направилась в район развёртывания узла связи в целях организации защищённых коммуникационных каналов.

Ранее «Крыминформ» сообщил, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.