В Подмосковье восстановили энергоснабжение всех потребителей

В Московской области восстановлено энергоснабжение всех потребителей, нарушенное накануне из-за ливня и грозы. Об этом информирует Министерство энергетики России.

«Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Московской области после отключений из-за ливней и грозы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 28 июня в 22:00 в зоне ответственности ПАО «Россети Московский регион» восстановительные работы были завершены.

При этом в 01:05 АО «Мособлэнерго» завершило восстановительные работы в зоне своей ответственности.

«Всем потребителям было подано напряжение», — рассказали в министерстве.

28 июня сообщалось, что примерно 24 тыс. человек из 11 городских округов Московской области остались без электричества из-за непогоды.

Большая часть подмосковного города Щёлково и ряд ближайших населённых пунктов остались без электричества из-за удара молнии в подстанцию.