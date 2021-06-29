В Подмосковье восстановили энергоснабжение всех потребителей
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«Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Московской области после отключений из-за ливней и грозы», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что 28 июня в 22:00 в зоне ответственности ПАО «Россети Московский регион» восстановительные работы были завершены.
При этом в 01:05 АО «Мособлэнерго» завершило восстановительные работы в зоне своей ответственности.
«Всем потребителям было подано напряжение», — рассказали в министерстве.
28 июня сообщалось, что примерно 24 тыс. человек из 11 городских округов Московской области остались без электричества из-за непогоды.
Большая часть подмосковного города Щёлково и ряд ближайших населённых пунктов остались без электричества из-за удара молнии в подстанцию.