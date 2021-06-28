Около 24 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Подмосковье
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- РИА Новости
«Кратковременно из-за сильной непогоды без электроснабжения остались 24 тыс. человек в 11 городских округах», — цитирует РИА Новости пресс-службу вице-губернатора региона Евгения Хромушина.
Больше всего электросетевое хозяйство пострадало в городских округах Балашиха, Раменский, Коломна и Богородский.
Восстановительные работы находятся на контроле областного правительства.
Ранее стало известно, что большая часть подмосковного города Щёлково и ряд ближайших населённых пунктов остались без электричества из-за удара молнии в подстанцию.