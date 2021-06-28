Подмосковное Щёлково и окрестности частично обесточены из-за грозы
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Об этом пишет Интерфакс.
«В связи с выходом из строя центральной линии электропередачи обесточена большая часть города Щёлково, деревень Гребнево и Трубино. Это же стало причиной остановки водозаборного узла. Аварийные бригады уже работают на месте», — говорится в тексте публикации.
Работы по возобновлению водо- и электроснабжения планируется осуществлять поэтапно. Восстановить работу систем полностью планируется в течение шести часов.
Синоптики ранее предупредили о «суперливне» в Москве — 28 июня в российской столице ожидается выпадение 70% месячной нормы осадков.