Подмосковное Щёлково и окрестности частично обесточены из-за грозы

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Большая часть подмосковного города Щёлково и ряд ближайших населённых пунктов оказались без электричества из-за удара молнии в подстанцию, сообщает пресс-служба местной администрации.
Подмосковное Щёлково и окрестности частично обесточены из-за грозы
  • globallookpress.com

Об этом пишет Интерфакс.

«В связи с выходом из строя центральной линии электропередачи обесточена большая часть города Щёлково, деревень Гребнево и Трубино. Это же стало причиной остановки водозаборного узла. Аварийные бригады уже работают на месте», — говорится в тексте публикации.

Работы по возобновлению водо- и электроснабжения планируется осуществлять поэтапно. Восстановить работу систем полностью планируется в течение шести часов.

Синоптики ранее предупредили о «суперливне» в Москве — 28 июня в российской столице ожидается выпадение 70% месячной нормы осадков.

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