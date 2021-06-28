В Татарстане планируют закупить более 200 единиц медоборудования в 2021 году

В 2021 году Татарстан планирует приобрести 211 единиц медоборудования на 170,4 млн рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Так, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан» предусмотрено переоснащение сосудистых центров в Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольской и Буинской ЦРБ, а также Межрегионального клинико-диагностического центра.

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» должен быть переоснащён Республиканский клинический онкологический диспансер. На базе Нижнекамской центральной многопрофильной районной больницы планируется открыть Центр амбулаторной онкологической помощи.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Домодедове планируют отремонтировать две больницы за счёт средств регионального бюджета.