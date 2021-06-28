Нанесённый Ялте ущерб после подтоплений превысил 7 млрд рублей

Предварительный подсчёт ущерба Ялте после подтоплений завершён, ориентировочная сумма составила около 7 млрд рублей, сообщила мэр города Янина Павленко.

«Мы завершили сегодня предварительный подсчёт нанесённого урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы — порядка 7 млрд рублей, чуть выше 7 млрд рублей», — сказала Павленко.

Суммы самих капитальных ремонтов в разы больше, подчеркнула она. Её слова приводит ТАСС.

Ранее Минздрав направил бригаду специалистов в Крым для мониторинга эпидситуации.

21 июня «Крыминформ» передавало, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии в Ялте.

По предварительным данным, ущерб от обильных осадков и подтоплений в Крыму составил около 12,5 млрд рублей.