Нанесённый Ялте ущерб после подтоплений превысил 7 млрд рублей
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«Мы завершили сегодня предварительный подсчёт нанесённого урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы — порядка 7 млрд рублей, чуть выше 7 млрд рублей», — сказала Павленко.
Суммы самих капитальных ремонтов в разы больше, подчеркнула она. Её слова приводит ТАСС.
Ранее Минздрав направил бригаду специалистов в Крым для мониторинга эпидситуации.
21 июня «Крыминформ» передавало, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии в Ялте.
По предварительным данным, ущерб от обильных осадков и подтоплений в Крыму составил около 12,5 млрд рублей.