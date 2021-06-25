Минздрав направил в Крым специалистов для мониторинга эпидситуации

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Минздрав России направил бригаду специалистов в Крым для мониторинга эпидситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Минздрав направил в Крым специалистов для мониторинга эпидситуации
  • РИА Новости

«В Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону чрезвычайной ситуации Минздравом России была направлена бригада специалистов, включающая в том числе эпидемиологов и инфекционистов», — приводит РИА Новости сообщение.

Также стало известно, что Минздрав России направил в Крым препараты для профилактики гепатита А и кишечных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня.

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