Минздрав направил в Крым специалистов для мониторинга эпидситуации
- РИА Новости
«В Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону чрезвычайной ситуации Минздравом России была направлена бригада специалистов, включающая в том числе эпидемиологов и инфекционистов», — приводит РИА Новости сообщение.
Также стало известно, что Минздрав России направил в Крым препараты для профилактики гепатита А и кишечных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня.