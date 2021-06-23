МЧС намерено ликвидировать последствия наводнения в Крыму к 28 июня

Короткая ссылка
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня.
МЧС намерено ликвидировать последствия наводнения в Крыму к 28 июня
  • РИА Новости

«Проводится оценка причинённого стихией ущерба, из республиканского бюджета для выплат пострадавшим гражданам материальной помощи выделен 161 млн рублей», — цитирует ТАСС Зиничева.

Он уточнил, что основные работы по восстановлению в Крыму планируется завершить к 28 июня.

Ранее стало известно, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, в результате последствий сильных ливней в городе пострадали 54 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить