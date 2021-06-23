МЧС намерено ликвидировать последствия наводнения в Крыму к 28 июня

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня.

«Проводится оценка причинённого стихией ущерба, из республиканского бюджета для выплат пострадавшим гражданам материальной помощи выделен 161 млн рублей», — цитирует ТАСС Зиничева.

Он уточнил, что основные работы по восстановлению в Крыму планируется завершить к 28 июня.

Ранее стало известно, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, в результате последствий сильных ливней в городе пострадали 54 человека.