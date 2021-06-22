Число пострадавших от стихии в Ялте возросло до 54

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Глава администрации Ялты Янина Павленко в ходе заседания комиссии по чрезвычайной ситуации в Крыму сообщила, что в результате последствий сильных ливней в городе пострадали 54 человека.
Число пострадавших от стихии в Ялте возросло до 54
  • РИА Новости

Трансляция ведётся на странице главы Крыма Сергея Аксёнова в соцсети «ВКонтакте».

«У нас уже обратились за медицинской помощью 54 человека пострадавших. По прежнему остаётся шесть госпитализированных», — рассказала она.

По словам Павленко, 48 людям оказана амбулаторная помощь.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на Павленко сообщало, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии в Ялте.

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