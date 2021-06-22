В Крыму подсчитали ущерб инфраструктуре от стихии

На восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

«У нас, получается, по первоначальным прикидкам на восстановление и ремонт дорог нужно около 5,5 млрд рублей… Мы сейчас выстроим работу по приоритетности дорог, на которые нужно выйти в первую очередь», — приводит «Крыминформ» его слова на заседании оперативного штаба по ЧС.

Агентство отмечает, что в Ялте ремонт необходим более чем 100 улицам общей протяжённостью 120 км, в Керчи — 28 улицам.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в результате последствий сильных ливней в городе пострадали 54 человека.