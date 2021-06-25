Минздрав направил в Крым препараты для профилактики гепатита А и кишечных инфекций

Минздрав России направил в Крым препараты для профилактики гепатита А и кишечных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации в Республике Крым и организации профилактических мероприятий среди населения, пострадавшего от паводка, Минздравом России выпущены из резерва и направлены в регион партии иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики гепатита А, а также профилактики и лечения кишечных инфекций», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня.