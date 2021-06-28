Власти Крыма оценивают ущерб из-за непогоды в 12,5 млрд рублей

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Ущерб от обильных осадков и подтоплений в Крыму, по предварительным данным, составил около 12,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Власти Крыма оценивают ущерб из-за непогоды в 12,5 млрд рублей
  • © РИА Новости

«По предварительным данным, прямой ущерб, нанесённый в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей», — написал Аксёнов в своём Facebook.

По его словам, эта сумма не включает затраты на противопаводковые мероприятия.

Большинство средств планируется направить на ремонт дорог, 2,4 млрд рублей — на ремонт кровель, подвалов и других повреждённых помещений. 

Ранее сообщалось, что Минздрав направил бригаду специалистов в Крым для мониторинга эпидситуации. 

21 июня «Крыминформ» передавало, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии в Ялте.

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