Власти Крыма оценивают ущерб из-за непогоды в 12,5 млрд рублей

Ущерб от обильных осадков и подтоплений в Крыму, по предварительным данным, составил около 12,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«По предварительным данным, прямой ущерб, нанесённый в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей», — написал Аксёнов в своём Facebook.

По его словам, эта сумма не включает затраты на противопаводковые мероприятия.

Большинство средств планируется направить на ремонт дорог, 2,4 млрд рублей — на ремонт кровель, подвалов и других повреждённых помещений.

Ранее сообщалось, что Минздрав направил бригаду специалистов в Крым для мониторинга эпидситуации.

21 июня «Крыминформ» передавало, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии в Ялте.