Власти Крыма оценивают ущерб из-за непогоды в 12,5 млрд рублей
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«По предварительным данным, прямой ущерб, нанесённый в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей», — написал Аксёнов в своём Facebook.
По его словам, эта сумма не включает затраты на противопаводковые мероприятия.
Большинство средств планируется направить на ремонт дорог, 2,4 млрд рублей — на ремонт кровель, подвалов и других повреждённых помещений.
Ранее сообщалось, что Минздрав направил бригаду специалистов в Крым для мониторинга эпидситуации.
21 июня «Крыминформ» передавало, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии в Ялте.