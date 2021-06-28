В федерации рестораторов рассказали о влиянии QR-кодов на посещаемость кафе

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров в разговоре с RT рассказал, как ситуация с QR-кодами в Москве влияет на посещаемость столичных ресторанов и кафе.

«Хотелось бы желать лучшего. Мы видим не полное понимание рестораторами правил, которые сейчас есть, потому что многие пока не вникали в них… Понятно, что не у всех есть QR-коды. Я с самого утра был на нескольких летних площадках и держал с коллегами связь. И вот что мы увидели. Люди сидят на летних площадках, соблюдают масочный режим, держат дистанцию и пользуются санитайзером», — рассказал Бухаров.

Он отметил, что пока посетителей в кафе и ресторанах «не очень много».

«Как дальше будет развиваться история, мы пока не понимаем. Но вот сегодня во время конференции Алексей Алексеевич Немерюк сказал, что перед её началом было 6 тыс. заявок на COVID-free-зоны, а через 40 минут — уже 7 тыс. Я так понимаю, что практически все рестораны войдут в реестр. Дальше они будут принимать решение с точки зрения того, будут ли они работать как COVID-free-зоны, или будут работать только на доставку, или же будут работать только летние площадки», — добавил собеседник RT.

По мнению Бухарова, эта неделя будет «показательна в плане того, как будут развиваться события».

Ранее в оперштабе назвали число полученных QR-кодов в Москве.