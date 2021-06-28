В «Яндекс.Такси» прокомментировали ситуацию с ценами на фоне ливня в Москве

Представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Алексей Бирюков прокомментировал ситуацию с ценами на проезд на фоне ливня в Москве.

«Стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути, то есть длительность поездки значительно влияет на её итоговую стоимость. Поэтому, несмотря на то что стоимость 1 км и одной минуты мы не меняли, из-за ливня и низкой средней скорости в городе стоимость поездок во время ливня выше, чем в такой же день в хорошую погоду», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, на цене отражается и спрос, который в настоящее время выше, чем накануне.

Как отметил Бирюков, многие не хотят мокнуть на улице и едут «от двери до двери» на такси.

В «Яндекс.Такси» также сообщили, что специалисты совместно с таксопарками-партнёрами пытаются привлечь на линию как можно больше водителей.

Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский прокомментировал сильные ливни в Москве.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области предупредили о наступлении недели аномальной жары.