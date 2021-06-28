Учёный прокомментировал сильные ливни в Москве

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский прокомментировал сильные ливни в Москве.

«Чаще всего сильная жара в наших умеренных широтах спадает вместе с сильными ливнями. Пробивает жару холодный фронт, а он ассоциируется как раз с такими опасными погодными явлениями, как ливень, град и шквал», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, к ещё более сильным ливням может привести сдвиг ветра — разница между его скоростью и направлением в двух точках пространства.

«Конвекция — это подъём тёплого влажного воздуха, его охлаждение, конденсация воды, образование облаков и выпадение из облаков дождей. Сдвиг ветра позволяет облакам наклониться и жить дольше по времени», — пояснил Чернокульский.

Как добавил эксперт, такие облака могут жить дольше и чем дольше это происходит, тем дольше они могут «питаться» тёплым и влажным воздухом, что приводит к более сильным осадкам, граду, шквалу и даже смерчу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предупредили о наступлении недели аномальной жары.