Учёный прокомментировал сильные ливни в Москве

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Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский прокомментировал сильные ливни в Москве.
Учёный прокомментировал сильные ливни в Москве
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Чаще всего сильная жара в наших умеренных широтах спадает вместе с сильными ливнями. Пробивает жару холодный фронт, а он ассоциируется как раз с такими опасными погодными явлениями, как ливень, град и шквал», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, к ещё более сильным ливням может привести сдвиг ветра — разница между его скоростью и направлением в двух точках пространства.

«Конвекция — это подъём тёплого влажного воздуха, его охлаждение, конденсация воды, образование облаков и выпадение из облаков дождей. Сдвиг ветра позволяет облакам наклониться и жить дольше по времени», — пояснил Чернокульский.

Как добавил эксперт, такие облака могут жить дольше и чем дольше это происходит, тем дольше они могут «питаться» тёплым и влажным воздухом, что приводит к более сильным осадкам, граду, шквалу и даже смерчу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предупредили о наступлении недели аномальной жары.

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