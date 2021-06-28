В Оренбуржье 15 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Как отмечается, по 100 баллов получили 15 выпускников, причём одна из учащихся получила высшие оценки сразу по трём предметам (помимо обществознания, это русский язык и история).
Как отметила девушка, в будущем она хочет связать свою жизнь с юридической деятельностью.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.