В Оренбуржье 15 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

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В Оренбургской области объявили результаты Единого госэкзамена по обществознанию.
В Оренбуржье 15 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Как отмечается, по 100 баллов получили 15 выпускников, причём одна из учащихся получила высшие оценки сразу по трём предметам (помимо обществознания, это русский язык и история).

Как отметила девушка, в будущем она хочет связать свою жизнь с юридической деятельностью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

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