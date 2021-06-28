В Оренбуржье 15 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

В Оренбургской области объявили результаты Единого госэкзамена по обществознанию.

Об этом сообщает RIA56.

Как отмечается, по 100 баллов получили 15 выпускников, причём одна из учащихся получила высшие оценки сразу по трём предметам (помимо обществознания, это русский язык и история).

Как отметила девушка, в будущем она хочет связать свою жизнь с юридической деятельностью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.