Мурашко оценил расходы системы здравоохранения на борьбу с COVID-19

Расходы российской системы здравоохранения на противодействие коронавирусу превысили 1 трлн рублей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

«Именно в системе здравоохранения больше 1 трлн рублей у нас ушло», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о скачкообразном увеличении спроса на прививки от COVID-19. При этом он отметил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в стране нет: региональные власти вводят условия для работы в некоторых отраслях, однако это не является обязательной вакцинацией для всех граждан.