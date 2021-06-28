Мурашко оценил расходы системы здравоохранения на борьбу с COVID-19

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Расходы российской системы здравоохранения на противодействие коронавирусу превысили 1 трлн рублей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.
Мурашко оценил расходы системы здравоохранения на борьбу с COVID-19
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Именно в системе здравоохранения больше 1 трлн рублей у нас ушло», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о скачкообразном увеличении спроса на прививки от COVID-19. При этом он отметил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в стране нет: региональные власти вводят условия для работы в некоторых отраслях, однако это не является обязательной вакцинацией для всех граждан.

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