Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о скачкообразном увеличении спроса на прививки от COVID-19.

«Скачкообразный спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой коронавируса, которую мы сейчас переживаем во многих городах, в том числе и в крупных», — сообщил Песков.

По его словам, «это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения».

Он отметил, что спрос на прививки «тоже значительно вырос, скачкообразно вырос, поэтому это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечить всех желающих».

Пресс-секретарь добавил, что «эти усилия предпринимаются».

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России начала проверку цен на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Согласно данным на 28 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.