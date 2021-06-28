Песков заявил о скачкообразном увеличении спроса на прививки от COVID-19

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о скачкообразном увеличении спроса на прививки от COVID-19.
Песков заявил о скачкообразном увеличении спроса на прививки от COVID-19
  • Reuters

«Скачкообразный спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой коронавируса, которую мы сейчас переживаем во многих городах, в том числе и в крупных», — сообщил Песков.

По его словам, «это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения».

Он отметил, что спрос на прививки «тоже значительно вырос, скачкообразно вырос, поэтому это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечить всех желающих».

Пресс-секретарь добавил, что «эти усилия предпринимаются».

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России начала проверку цен на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Согласно данным на 28 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай. 

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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