В Курганской области увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Курганской области больницы организуют новые места для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд увеличится с 345 до 630.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.

«В связи с ростом заболеваемости коечный фонд увеличен с 345 до 630 коек. По ограничению плановой помощи решения не принимались. Койки открыты в Курганской областной больнице, городах Щучье, Далматово, Катайске, р. п. Мишкино, Макушино», — уточнили областные власти.

По данным оперштаба, в Курганской области фиксируют увеличение числа инфицированных.

Как ранее сообщала газета «Известия», в оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг и торговли.