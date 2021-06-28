В Курганской области увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19

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В Курганской области больницы организуют новые места для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд увеличится с 345 до 630.
В Курганской области увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.

«В связи с ростом заболеваемости коечный фонд увеличен с 345 до 630 коек. По ограничению плановой помощи решения не принимались. Койки открыты в Курганской областной больнице, городах Щучье, Далматово, Катайске, р. п. Мишкино, Макушино», — уточнили областные власти.

По данным оперштаба, в Курганской области фиксируют увеличение числа инфицированных.

Как ранее сообщала газета «Известия», в оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг и торговли.

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