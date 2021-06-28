Консультационный центр Минздрава Удмуртии принял более 51,5 тысячи звонков за девять месяцев

Консультационный центр Минздрава Удмуртии принял более 51,5 тыс. звонков с октября 2020 года.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на ведомство.

Чаще всего граждане спрашивают, как привиться от COVID-19 и записаться на вакцинацию, какие вакцины имеются в республике, как получить сертификат о прививке.

«Мы записываем данные пациента и в этот же день передаём их в медорганизацию, чтобы они записали его на вакцинацию. Рассказываем о режиме работы пунктов вакцинации, о том, как получить прививочный сертификат», — заявила начальник управления лечебно-профилактической помощи взрослому населению Минздрава Удмуртии Анна Ильина.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 21 650 случаев коронавируса.