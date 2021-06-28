Консультационный центр Минздрава Удмуртии принял более 51,5 тысячи звонков за девять месяцев

Короткая ссылка
Консультационный центр Минздрава Удмуртии принял более 51,5 тыс. звонков с октября 2020 года.
Консультационный центр Минздрава Удмуртии принял более 51,5 тысячи звонков за девять месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на ведомство.

Чаще всего граждане спрашивают, как привиться от COVID-19 и записаться на вакцинацию, какие вакцины имеются в республике, как получить сертификат о прививке.

«Мы записываем данные пациента и в этот же день передаём их в медорганизацию, чтобы они записали его на вакцинацию. Рассказываем о режиме работы пунктов вакцинации, о том, как получить прививочный сертификат», — заявила начальник управления лечебно-профилактической помощи взрослому населению Минздрава Удмуртии Анна Ильина.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 21 650 случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить