На Ставрополье провели почти 2 млн тестов на коронавирус

Больше 1 млн 984 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию провели в Ставропольском крае.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

По словам губернатора края Владимира Владимирова, лаборатории, где проводят исследования на коронавирус, продолжают беспрерывную работу.

Также он добавил, что за минувшие 24 часа специалисты подтвердили 128 диагнозов COVID-19 в крае.

Как отмечается, суточный прирост заболевших увеличился.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.