В Удмуртии за сутки выявили 91 случай коронавирусной инфекции

В Удмуртии за прошедшие сутки выявили 91 новый случай COVID-19. Среди заболевших пятеро детей до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба республики.

Больше всего заболевших в Ижевске — 46 жителей.

За последние сутки в регионе скончались пять пациентов с подтверждённым диагнозом.

41 человек выписан после выздоровления.

Как уточняет udm-info.ru, от коронавируса провакцинирован 169 431 человек, в том числе 131 888 человек завершили вакцинацию.

Всего в республике проведено 1 249 807 тестов, за последние сутки — 4413.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников из ряда сфер деятельности.