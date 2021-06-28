В Удмуртии за сутки выявили 91 случай коронавирусной инфекции
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба республики.
Больше всего заболевших в Ижевске — 46 жителей.
За последние сутки в регионе скончались пять пациентов с подтверждённым диагнозом.
41 человек выписан после выздоровления.
Как уточняет udm-info.ru, от коронавируса провакцинирован 169 431 человек, в том числе 131 888 человек завершили вакцинацию.
Всего в республике проведено 1 249 807 тестов, за последние сутки — 4413.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников из ряда сфер деятельности.