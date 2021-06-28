В Удмуртии за сутки выявили 91 случай коронавирусной инфекции

Короткая ссылка
В Удмуртии за прошедшие сутки выявили 91 новый случай COVID-19. Среди заболевших пятеро детей до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.
В Удмуртии за сутки выявили 91 случай коронавирусной инфекции
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба республики.

Больше всего заболевших в Ижевске — 46 жителей.

За последние сутки в регионе скончались пять пациентов с подтверждённым диагнозом.

41 человек выписан после выздоровления.

Как уточняет udm-info.ru, от коронавируса провакцинирован 169 431 человек, в том числе 131 888 человек завершили вакцинацию.

Всего в республике проведено 1 249 807 тестов, за последние сутки — 4413.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников из ряда сфер деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить