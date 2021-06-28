В Кремле заявили об отсутствии решений по компенсациям бизнесу из-за простоя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о компенсациях затрат на зарплату работникам из-за простоя в период нерабочих дней не принималось.

«На этот счёт никаких решений не было, не принималось», — ответил Песков на вопрос, должен ли бюджет компенсировать простой работников.

Он напомнил, что в России ситуация в разных регионах и динамика заболеваемости разнонаправленная. Песков объяснил, что поэтому более эффективно принимать решения в каждом отдельно взятом регионе.

«Что касается малого и среднего предпринимательства, то хорошо известно, что пандемия ухудшила положение малого и среднего бизнеса, но государство вовремя протянуло руку помощи — не будем здесь вспоминать те меры поддержки, которые реализованы», — сказал Песков.

В Кремле добавили, что сейчас малый и средний бизнес работает практически везде в свободном режиме, «конечно, не без проблем, так как пандемия накладывает отпечаток, но всё-таки никаких локдаунов нет».

Также он заявил, что никаких решений о компенсациях бизнесу из-за нерабочих дней не принималось.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о продлении налоговых каникул для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей.

В апреле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала поддержку бизнеса во время пандемии.