В Кремле заявили об отсутствии решений по компенсациям бизнесу из-за простоя
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«На этот счёт никаких решений не было, не принималось», — ответил Песков на вопрос, должен ли бюджет компенсировать простой работников.
Он напомнил, что в России ситуация в разных регионах и динамика заболеваемости разнонаправленная. Песков объяснил, что поэтому более эффективно принимать решения в каждом отдельно взятом регионе.
«Что касается малого и среднего предпринимательства, то хорошо известно, что пандемия ухудшила положение малого и среднего бизнеса, но государство вовремя протянуло руку помощи — не будем здесь вспоминать те меры поддержки, которые реализованы», — сказал Песков.
В Кремле добавили, что сейчас малый и средний бизнес работает практически везде в свободном режиме, «конечно, не без проблем, так как пандемия накладывает отпечаток, но всё-таки никаких локдаунов нет».
Также он заявил, что никаких решений о компенсациях бизнесу из-за нерабочих дней не принималось.
В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о продлении налоговых каникул для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей.
В апреле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала поддержку бизнеса во время пандемии.