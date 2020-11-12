Мишустин сообщил о продлении налоговых каникул из-за пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает налоговые каникулы для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей ещё на три месяца.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса», — отметил он.

Мишустин добавил, что весной малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку на полгода по налогам и страховым взносам.

Премьер подчеркнул, что ситуация по-прежнему сложная.

«Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем ещё на три месяца», — сказал он.

Ранее правительство дало поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом.