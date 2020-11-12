Мишустин сообщил о продлении налоговых каникул из-за пандемии
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Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса», — отметил он.
Мишустин добавил, что весной малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку на полгода по налогам и страховым взносам.
Премьер подчеркнул, что ситуация по-прежнему сложная.
«Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем ещё на три месяца», — сказал он.
Ранее правительство дало поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом.