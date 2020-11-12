Кабмин дал поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом

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Правительство России поручило главам регионов в случае необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий.
Кабмин дал поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом
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Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте кабмина.

В том числе губернаторы должны обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами эпидемиологической обстановки в субъектах России. На основе анализа им поручено введение в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер для снижения заболеваемости COVID-19. При этом главы регионов не должны допускать негативных экономических последствий. 

В правительстве уточнили, что о результатах необходимо докладывать в Роспотребнадзор. 

«Срок — до 16 ноября 2020 года, далее — еженедельно», — говорится в поручении.

Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам еженедельно рассылать регионам прогноз заболеваемости COVID-19, чтобы они могли оценить достаточность ресурсов для борьбы с ним.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что показатель распространения коронавирусной инфекции COVID-19 превышен в 35 регионах России. 

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