Кабмин дал поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом
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Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте кабмина.
В том числе губернаторы должны обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами эпидемиологической обстановки в субъектах России. На основе анализа им поручено введение в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер для снижения заболеваемости COVID-19. При этом главы регионов не должны допускать негативных экономических последствий.
В правительстве уточнили, что о результатах необходимо докладывать в Роспотребнадзор.
«Срок — до 16 ноября 2020 года, далее — еженедельно», — говорится в поручении.
Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам еженедельно рассылать регионам прогноз заболеваемости COVID-19, чтобы они могли оценить достаточность ресурсов для борьбы с ним.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что показатель распространения коронавирусной инфекции COVID-19 превышен в 35 регионах России.