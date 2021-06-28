Врач посоветовал вакцинированным от COVID-19 воздержаться от загара
- Reuters
Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.
Как напомнил Пурясев, пребывание под прямыми солнечными лучами опасно даже для здорового человека, потому что ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам.
Следствие ожогов — воспаление кожной поверхности, которое приводит к большому выбросу гистамина. Это, в свою очередь, вызывает аллергическую реакцию.
«Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально», — сказал специалист.
Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.