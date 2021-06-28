Врач посоветовал вакцинированным от COVID-19 воздержаться от загара

Короткая ссылка
Врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев напомнил, что людям, которые сделали прививку от коронавируса, нежелательно загорать и долго находиться на солнце.
Врач посоветовал вакцинированным от COVID-19 воздержаться от загара
  • Reuters

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

Как напомнил Пурясев, пребывание под прямыми солнечными лучами опасно даже для здорового человека, потому что ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам.

Следствие ожогов — воспаление кожной поверхности, которое приводит к большому выбросу гистамина. Это, в свою очередь, вызывает аллергическую реакцию.

«Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально», — сказал специалист.

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить