В Госдуме поддержали идею выдачи школьникам сертификатов на курсы по подготовке к ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение выдавать школьникам из экономически неблагополучных семей специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ.

«Я всегда за дополнительные меры поддержки нуждающимся семьям. Тем более если речь идёт об образовании, если речь идёт о семьях с детьми, о поддержке детей», — считает Нилов.

По мнению депутата, необходимо «вводить критерии нуждаемости».

«Сейчас социальная политика строится по этому принципу, чтобы помощь адресно получали именно те, кто нуждается. Поэтому, действительно, если такая возможность будет и средства будут найдены, то выдачу соответствующего сертификата для того, чтобы дети могли лучше подготовиться к ЕГЭ, используя такую форму оплаты соответствующих услуг, было бы разумно для нуждающихся семей ввести», — заключил Нилов.

Ранее директор Института прогрессивного образования Анна Маркс выступила с предложением предоставить школьникам из экономически неблагополучных семей специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ.

По её мнению, номинал сертификата по одному предмету должен составлять не менее 20 тыс. рублей.