В Госдуме поддержали идею выдачи школьникам сертификатов на курсы по подготовке к ЕГЭ
- © РИА Новости / Алексей Майшев
«Я всегда за дополнительные меры поддержки нуждающимся семьям. Тем более если речь идёт об образовании, если речь идёт о семьях с детьми, о поддержке детей», — считает Нилов.
По мнению депутата, необходимо «вводить критерии нуждаемости».
«Сейчас социальная политика строится по этому принципу, чтобы помощь адресно получали именно те, кто нуждается. Поэтому, действительно, если такая возможность будет и средства будут найдены, то выдачу соответствующего сертификата для того, чтобы дети могли лучше подготовиться к ЕГЭ, используя такую форму оплаты соответствующих услуг, было бы разумно для нуждающихся семей ввести», — заключил Нилов.
Ранее директор Института прогрессивного образования Анна Маркс выступила с предложением предоставить школьникам из экономически неблагополучных семей специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ.
По её мнению, номинал сертификата по одному предмету должен составлять не менее 20 тыс. рублей.