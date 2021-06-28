Корабли ВМФ России отразили воздушную атаку на учениях
«В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России ... экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне», — передаёт РИА Новости заявление министерства.
В ведомстве отметили, что «особое внимание уделялось противодействию самолётам, вертолётам и беспилотным летательным аппаратам условного противника».
В мае военная полиция ВВО в ходе тактических учений отразили нападение «противника» на автомобильную колонну сопровождения высокопоставленного должностного лица.