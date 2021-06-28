Корабли ВМФ России отразили воздушную атаку на учениях

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Экипажи пяти кораблей ВМФ России отбили атаку условного противника в рамках учений в Средиземном море, сообщили в Минобороны страны.

«В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России ... экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне», — передаёт РИА Новости заявление министерства.

В ведомстве отметили, что «особое внимание уделялось противодействию самолётам, вертолётам и беспилотным летательным аппаратам условного противника».

В мае военная полиция ВВО в ходе тактических учений отразили нападение «противника» на автомобильную колонну сопровождения высокопоставленного должностного лица.

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