Военная полиция ВВО провела тактические учения под Хабаровском

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В Хабаровском крае подразделения военной полиции ВВО в ходе тактических учений отразили нападение «противника» на автомобильную колонну сопровождения высокопоставленного должностного лица.
Военная полиция ВВО провела тактические учения под Хабаровском
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Согласно легенде колонна из 20 автомобилей двигалась в сопровождении бронированных внедорожников «Тигр» по пересечённой местности. На одном из дорожных участков группа условных террористов совершила нападение на автомобильный конвой, используя светошумовые гранаты.

Задачей отряда военной полиции, сопровождающей колонну, было максимально оперативно уничтожить угрозу. При помощи сосредоточенного огня из автоматов АК-74 и пулемётов военные отбили атаку «бандформирований». Условный противник бы ликвидирован в течение пяти минут, после чего колонна продолжила движение.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация ВВО отработала полёты на дальние расстояния.

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