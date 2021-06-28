В Южно-Сахалинске врачи рассказали о состоянии выпавших из окна детей

Состояние двоих детей, выпавших из окна третьего этажа в Южно-Сахалинске, стабилизировалось, но остаётся тяжёлым, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Состояние детей остаётся тяжёлым, но стабилизировано», — приводит РИА Новости сообщение службы. По данным правительства региона, родители пострадавших детей ещё не объявились. Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна.