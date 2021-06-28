Вирусолог сообщил причины нового всплеска COVID-19 в России

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Вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов в интервью «Ленте.ру» заявил, что есть три основные причины рекордного всплеска случаев коронавируса в стране.

По его словам, это пренебрежение мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, низкий уровень вакцинации и появление в стране индийского штамма коронавируса.

«Индийский вариант SARS-CoV-2 ... значительно быстрее и эффективнее распространяется», — подчеркнул вирусолог.

Он также добавил, что вакцинация на уровне 12-13% от общего числа россиян является недостаточной для появления коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что число записей на прививку от COVID-19 выросло в Подмосковье в 10 раз.

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