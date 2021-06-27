Володин прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил госграницу России в районе Крыма.
Володин прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender
  • РИА Новости

«Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом», — написал он в своём Telegram.

Он также отметил, что странным является то, что молчат страны Евросоюза, США. 

«Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, «замять» инцидент», — отметил он.

23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

ФСБ России опубликовала видео произошедшего.

Российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с ФАН, что после инцидента с Defender больше никто не рискнёт нарушить границу России.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить