Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил госграницу России в районе Крыма.

«Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом», — написал он в своём Telegram.

Он также отметил, что странным является то, что молчат страны Евросоюза, США.

«Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, «замять» инцидент», — отметил он.

23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

ФСБ России опубликовала видео произошедшего.

Российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с ФАН, что после инцидента с Defender больше никто не рискнёт нарушить границу России.