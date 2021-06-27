Мэр Ялты заявила о подготовке к эвакуации населения из-за возможных новых подтоплений
- РИА Новости
Об этом, как сообщает ТАСС, она написала в своём Facebook.
«У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации», — написала она.
Павленко также предостерегла туристов и жителей от купания в Чёрном море в районе Ялты.
Ранее спасатели ГУ МЧС по Республике Крым получили 19 новых заявок о подтоплениях от жителей Ялты, где 26 июня выпали осадки.
22 июня «Крыминформ» передавало, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.