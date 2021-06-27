Мэр Ялты заявила о подготовке к эвакуации населения из-за возможных новых подтоплений

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Мэр Ялты Янина Павленко заявила, что синоптики прогнозируют новые ливни в регионе, которые могут привести к подтоплениям и сходу селей. В связи с этим власти готовятся к возможной эвакуации населения.
Мэр Ялты заявила о подготовке к эвакуации населения из-за возможных новых подтоплений
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, она написала в своём Facebook.

«У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации», — написала она.

Павленко также предостерегла туристов и жителей от купания в Чёрном море в районе Ялты.

Ранее спасатели ГУ МЧС по Республике Крым получили 19 новых заявок о подтоплениях от жителей Ялты, где 26 июня выпали осадки.

22 июня «Крыминформ» передавало, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.

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