В ГУ МЧС Крыма сообщили о новых случаях подтоплений в Ялте

Спасатели ГУ МЧС по Республике Крым получили 19 новых заявок о подтоплениях от жителей Ялты, где 26 июня выпали осадки.

Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

«На текущий момент в МЧС поступило 19 заявок о подтоплении. Дождь прекратился, оперативный штаб работает», — сказал собеседник агентства.

Для ликвидации последствий обильных дождей, которые стали причиной подтоплений в Ялтинском городском округе, привлечено порядка двух тысяч специалистов.

Ранее замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что работы по расчистке пострадавших от стихии городов продлятся до 24 июня, а в посёлке Васильевка под Ялтой — до 28 июня.

«Крыминформ» передавало, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.