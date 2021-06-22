В Минобороны назвали сроки завершения работ по расчистке районов в Крыму
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«Войска работают хорошо… Хочу сказать, что 24 июня войска закончат выполнять задачу, кроме Васильевки. В Васильевке выполним до 28 июня», — приводит РИА Новости его слова на заседании оперативного штаба по ЧС.
Ранее стало известно, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.
По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, в результате последствий сильных ливней в городе пострадали 54 человека.