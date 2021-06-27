Вильфанд сообщил, что жара в Москве спадёт к середине следующей недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда аномальная жара уйдёт из столичного региона.

«29 июня уже уверенный прогноз, что будет облачно с прояснениями, и температура будет высокой, но уже не настолько. Ночью будет +19... +21 °С, по области — даже до +16 °С, а это уже все-таки «человеческая» температура», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Как уточняется, 30 июня дневная температура будет уже +25... +26 °С.

Ранее в метеобюро Москвы заявили, что в столице была зафиксирована рекордная для 26 июня жара.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.