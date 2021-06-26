В Москве зафиксировали рекордную жару для 26 июня

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В метеобюро Москвы заявили, что в столице была зафиксирована рекордная для 26 июня жара.
В Москве зафиксировали рекордную жару для 26 июня
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, главная метеостанция столицы на ВДНХ в 15:00 субботы зафиксировала температуру +32,6 °С.

Отмечается, что это на 0,6 °С выше максимума, установленного 26 июня 2013 года, — +32,0 °С.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно глобального потепления в России.

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