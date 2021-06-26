В Москве зафиксировали рекордную жару для 26 июня

В метеобюро Москвы заявили, что в столице была зафиксирована рекордная для 26 июня жара.

РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, главная метеостанция столицы на ВДНХ в 15:00 субботы зафиксировала температуру +32,6 °С. Отмечается, что это на 0,6 °С выше максимума, установленного 26 июня 2013 года, — +32,0 °С. Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно глобального потепления в России.