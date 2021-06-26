В Москве ежесуточно госпитализируют около 2 тысяч человек с COVID-19

Около 2 тыс. человек с коронавирусом госпитализируют ежесуточно в Москве, сообщил в эфире «России 1» мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы госпитализируем в сутки около 2 тыс. человек. И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создаёт огромное напряжение для медицинской системы», — цитирует его РИА Новости.

Глава города подчеркнул, что при этом система здравоохранения справляется.

За минувшие сутки в российской столице было выявлено 8457 новых случаев коронавируса. Мэр Москвы объяснил вспышку коронавируса в городе новым штаммом COVID-19.

По мнению Собянина, есть два пути разрешения ситуации с пандемией: массовая вакцинация или глобальный локдаун.