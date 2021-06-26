Собянин объяснил вспышку коронавируса в Москве новым штаммом COVID-19
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«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», — цитирует РИА Новости Собянина.
По его словам, в случае отсутствия новой мутации вируса пандемия бы уже закончилась.
Он отметил, что сейчас «уханьским» штаммом коронавируса болеет максимум 5% пациентов.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 8457 новых случаев коронавируса.