Собянин объяснил вспышку коронавируса в Москве новым штаммом COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица будто бы переживает пандемию заново из-за нового штамма COVID-19.
Собянин объяснил вспышку коронавируса в Москве новым штаммом COVID-19
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», — цитирует РИА Новости Собянина.

По его словам, в случае отсутствия новой мутации вируса пандемия бы уже закончилась.

Он отметил, что сейчас «уханьским» штаммом коронавируса болеет максимум 5% пациентов.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 8457 новых случаев коронавируса. 

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