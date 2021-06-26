Собянин объяснил вспышку коронавируса в Москве новым штаммом COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица будто бы переживает пандемию заново из-за нового штамма COVID-19.

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», — цитирует РИА Новости Собянина.

По его словам, в случае отсутствия новой мутации вируса пандемия бы уже закончилась.

Он отметил, что сейчас «уханьским» штаммом коронавируса болеет максимум 5% пациентов.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 8457 новых случаев коронавируса.