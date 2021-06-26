Трое мужчин погибли во время рыбалки в Красноярском крае

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Трое мужчин погибли во время рыбалки на реке Норильской в Красноярском крае.
Трое мужчин погибли во время рыбалки в Красноярском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. По факту происшествия начата проверка.

«На реке Норильской опрокинулась лодка с тремя рыбаками, в результате трое мужчин погибли. По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в ночное время 26 июня мужчины 31, 32 и 37 лет вышли на реку на резиновой лодке, оборудованной навесным мотором. Около 05:00 охранник одной из организаций в ходе обхода территории в районе автомобильного моста автодороги Норильск — Талнах услышал крики о помощи и заметил проплывающую мимо перевёрнутую лодку и людей на воде, о чём сообщил в службу спасения.

Оперативно прибывшие на место спасатели обнаружили на поверхности воды в реке тела мужчин без признаков жизни.

«Предположительно, причиной опрокидывания лодки явились сложные погодные условия, обусловленные сильными порывами ветра», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате опрокидывания лодки в Хабаровском крае.

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